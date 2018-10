Corte dei conti rileva una spesa 'non regolare' del gruppo consiliare Epav

"Se abbiamo sbagliato rendicontazione riconosceremo il giusto dovuto al Consiglio Valle e nelle modalità previste metteremo in regola la posizione". Commenta così Mauro Baccega, consigliere regionale del gruppo Uv, la notizia che la Sezione di controllo della Corte dei conti ha ritenuto 'non regolare' la spesa di 610 euro pagati dal gruppo consiliare Epav (fondato da Baccega) per affittare ad Aosta la sala di un hotel, dove in campagna elettorale si svolse un incontro con i cittadini.

L'evento aveva avuto luogo il 3 febbraio 2018, in contrasto - secondo i magistrati contabili - con quanto previsto dalle linee guida approvate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio, il quale "stabilisce che non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale durante la campagna elettorale (il periodo di par condicio relativo alla prefata elezione è iniziato, come già rilevato, il 29 dicembre 2017 ed è terminato il 4 marzo 2018)". La nota che indica l'irregolarità è stata inviata ieri, giovedì 18 ottobre, dalla Corte dei conti alla segreteria del Consiglio regionale ed è contenuta nella relazione su 'La rendicontazione dei contributi erogati dal Consiglio regionale ai gruppi consiliari non cessati e cessati nel 2018 (fine XIV legislatura)'.



I magistrati, dopo aver ricevuto le spiegazioni richieste, non hanno mosso critiche in merito all'inerenza della "spesa ai compiti politico-istituzionali del Gruppo". Nell'oggetto della fattura annessa al rendiconto, si specificava che l'esborso era "per meeting per Assemblea regionale Epav". Il gruppo ha spiegato però che "riguardava proprio il riassunto dell'attività" che aveva messo in campo "fin dall'approvazione del bilancio della Regione, oltre ad illustrare i comportamenti tenuti dal gruppo in Consiglio regionale rispetto alle varie tematiche trattate". Ha quindi precisato che la dicitura era stata "posta dall'albergatore" e che "non abbiamo prestato attenzione nell'identificarla come 'Incontro del gruppo Consiliare con i cittadini e simpatizzanti', in quanto ad oggi non esiste alcuna assemblea costituita". Tutte le altre spese di tutti i gruppi consiliari (Epav compreso) sono risultate regolari.