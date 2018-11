Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda pagina Facebook montagnavda canale You Tube montagna vda.

Plan Puitz (Saint-Rhemy-En-Bosses)

Il sito di Plan Puitz ha al suo interno delle gallerie (create per motivi militari) in cui erano posizionati dei cannoni.

La visita delle gallerie, da fare con attenzione solo in condizione di sicurezza, permette di vedere come la posizione poteva controllare molto bene la valle che scende dal Colle del Gran San Bernardo.

