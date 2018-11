Impegno Civico, 'Consiglio Valle paralizzato da polemiche e crisi politiche'

Dura critica dei consiglieri di Impegno Civico Alberto Bertin, Chiara Minelli e Daria Pulz in merito allo stallo che da ieri mattina ha di fatto semibloccato i lavori dell'Assemblea regionale iniziata ieri mattina alle 9 e immediatamente interrotta da lunghe pause che si sono susseguite l'una dietro l'altra.

"Non prendere parte al deprimente scambio di accuse di questa mattina, e insistere per la prosecuzione dei lavori ci è parso l'atteggiamento più corretto e responsabile", si legge in una nota del gruppo diffusa nella serata di ieri.

"In effetti, il Consiglio convocato per questa mattina, alle ore 9 con un ordine del giorno di quasi 40 punti, ha iniziato concretamente i suoi lavori soltanto alle 12,30 - specificano i consiglieri - la mattinata è infatti trascorsa tra interventi di esponenti della maggioranza e di parte della minoranza, a seguito delle comunicazioni della Presidente della Regione; interventi che, ancora una volta, hanno evidenziato da un lato la crisi della maggioranza, dall'altro il tentativo di Uv e Uvp di dare vita ad un altro governo, previe intese con alcune delle forze che sostengono l'attuale compagine governativa".

I consiglieri di Impegno Civico ritengono "che le attività del Consiglio Valle e delle Commissioni, che nei due mesi successivi alla pausa estiva si sono riunite pochissimo, debbano procedere comunque. Il Consiglio regionale ha un suo compito, che è quello legislativo, attualmente in fase di paralisi. Noi abbiamo presentato delle proposte di legge, degli atti, dei provvedimenti che aspettano di essere discussi e che possono seguire il loro iter, anche in presenza di uno stallo della maggioranza".

Per Pulz, Minelli e Bertin "non è accettabile, tra l'altro che, durante le sedute di ogni Consiglio, vi siano continue sospensioni, spesso non finalizzate ad obiettivi precisi, e lunghissime discussioni su argomenti che non sono previsti dall'ordine del giorno delle riunioni a cui siamo chiamati a partecipare. Il nostro obiettivo è di lavorare, di svolgere il compito per il quale siamo stati eletti, che non è certo quello di sprecare tempo in polemiche pretestuose, inutili e sterili, che altro obiettivo non hanno se non quello di perpetrare un sistema di gestione della cosa pubblica che riteniamo di dover combattere".

"Di fronte alla ventilata possibilità di elezioni anticipate - concludono i consiglieri - crediamo che gli elettori si sentirebbero ancora più disorientati e gli unici a vincere davvero sarebbero, purtroppo, il massiccio astensionismo e l'ulteriore grave allontanamento dei cittadini da questa politica asfittica e inconcludente".