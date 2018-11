Charvensod: Pronti 65 mila euro per tetto scuola, luci pubblice e lavori acquedotto

Il rifacimento del tetto della scuola dell’infanzia di Plan-Felinaz (47 mila euro); la manutenzione dell’acquedotto (9 mila euro) e nuova illuminazione pubblica (9 mila euro) sono i tre interventi che il Comune di Charvensod potrà attuare in virtù della variazione al Bilancio di previsione 2018/20 approvata all'unanimità dal Consiglio comunale. Come precisato nell'aula consiliare dal sindaco, Ronny Borbey, la variazione è necessaria per procedere con l’applicazione dell’avanzo disponibile a seguito dell’acquisizione di spazi finanziari verticali.

La variazione ha disposto anche l’eliminazione di 23 mila euro dai capitoli relativi alle concessioni edilizie. In aggiunta, sono stati eliminati anche i 18 mila euro previsti per la sistemazione dei piazzali in quanto, secondo Borbey, non sarebbe stato possibile procedere entro la fine dell’anno, quindi l’Amministrazione ha deciso di rinviare gli interventi all’anno prossimo. Per il 2019, sono previste la seconda parte dei lavori di valorizzazione di Plan Felinaz e l’installazione di una seconda casa dell’acqua.