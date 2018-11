Fondation G.Paradis lance concours photos professionnelles

La Fondation Grand Paradis en vallée d'Aoste, la Communauté de Communes du Haut Chablais et la Communauté de Communes Pays d'Evian Vallée d'Abondance en Haute-Savoie organisent le 'Concours photos professionnelles Pacta'. Ce concours est lancé dans le cadre de la coopération transfrontalière intitulée 'Pacta - Promouvoir l'Action Culturelle en Territoire Alpin'et financée par le Programme Interreg Alcotra.



Par ce projet, il s'agit de mettre en oeuvre des actions de sensibilisation et de promotion auprès du public en faveur de la préservation du patrimoine naturel et culturel des vallées du Grand Paradis, d'Aulps et d'Abondance. Il vise à créer un intérêt différent du public sur la thématique culturelle et environnementale, stimuler sa curiosité sur son patrimoine, l'inciter à s'impliquer et s'approprier le patrimoine naturel, les milieux remarquables et les espaces de nature en général.



Le concours a pour thème ''le patrimoine naturel et culturel des vallées du Grand Paradis, d'Aulps et d'Abondance, décliné sous deux sujets principaux: les points d'in térêt du territoire choisi, la culture alpine et sa promotion. Les candidatures peuvent être présentées jusqu'au 5 novembre.