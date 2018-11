IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 18 OTTOBRE APRÈS-MIDI @ PUZZE SPELGATTIANE @

Per sua ammissione la Contesse verte ha confessato che non ha potuto lavorare per colpa dell’opposizione. Ma come fa la minoranza ad impedire ad una maggioranza di non poter lavorare?

La verità è che si è infatuata del mondo agricolo. E’ stata troppo presente ai combats dei manzi e delle reines. Una scelta, la sua, dettata dalle narici. Ha infatti detto che c'è meno puzza di letame nelle stalle che nel Palazzo; Palazzo che per il suo non fare le regala mese dopo mese migliaia e miglia di euro. Ma si è resa conto che ha offeso anche gli allevatori dicendo che puzzano?

