La ristrutturazione della piscina di Pré-St-Didier costa 4,3 milioni di euro

Si ipotizza quindi che l'avvio dei lavori, tenuto conto di queste procedure, avvenga a novembre 2019, mentre la consegna delle opere, se rispettati i tempi, potrebbe essere prevista nell'estate del 2020. L'intero intervento ha la totale copertura economica per 4.3 milioni euro, di cui 2,9 milioni con fondi europei e 1,4 milioni sul bilancio regionale”. Lo ha riferito in aula l'Assessore alle opere pubbliche, Stefano Borrello, rispondendo ad una interpellanza della Consigliera di Impegno Civico, Daria Pulz.

La piscina, ha ricordato la Consigliera (nella foto), è l'unica presente in alta Valle “ ma purtroppo è chiusa dall'inizio dell'estate a causa di necessari lavori di manutenzione straordinaria, facendo anche registrare ricadute negative a livello occupazionale e di indotto”.

Ha quindi chiesto quali siano i tempi di consegna, di approvazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, la tempistica per l'avvio dei lavori e le previsioni di consegna dell'opera, “nella speranza che la riapertura venga garantita nel più breve tempo possibile, entro e non oltre il 2020. Ci chiediamo poi se l'intervento straordinario risulti già interamente programmato nel bilancio regionale”. Borrello ha convenuto che “la piscina è un importante servizio per l'alta Valle sia per le sue funzioni sportive che didattiche”. Ha quindi riferito che “la progettazione preliminare è già stata acquisita e approvata.

L'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva è stata aggiudicata e sono in corso le procedure per la firma del contratto. Sono previsti 70 giorni per la consegna della progettazione definitiva e 45 per quella esecutiva. "Si ipotizza quindi - ha cocnòiso Borrello (nella foto) - che l'avvio dei lavori, tenuto conto di queste procedure, avvenga a novembre 2019, mentre la consegna delle opere, se rispettati i tempi, potrebbe essere prevista nell'estate del 2020”.

La Consigliera Daria Pulz (IC), nella replica, si è augurata che “l'apertura avvenga nei tempi annunciati dall'Assessore Borrello, nell'estate 2020. La piscina, nel tempo, ha saputo richiamare residenti e turisti con offerte qualificate. Ringrazio l'Assessore per l'attenzione che vorrà porre nel seguire questi importanti lavori in modo da restituire alla Valdigne, e non solo, questa bella piscina. La politica ha il compito di scegliere come e dove investire le risorse economiche per mantenere le strutture efficienti e adeguate ai tempi. Monitoreremo l'andamento dei lavori”.