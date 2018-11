Le Distillerie St. Roch al Bar Convent di Berlino

Il Bar Convent Berlin è una tappa obbligata per ogni amante della mixology. Infatti i grandi prodotti, i migliori bartender, i trend del momento sono presenti ad un evento diventato in 11 anni così grande da generare ‘spin off’ con 370 espositori e 1100 brand da tutto il mondo (+17% rispetto al 2016) e con 1500 speaker e VIP guest in 48 ore.

L’undicesimo Bar Convent Berlin ha registrato l’ennesimo sold out, tanto che per l’anno prossimo ha già deciso di allungarsi di un giorno e avrà uno ‘spin-off’ nel Bar Convent Brooklyn e New York).

Nato con una vocazione rigorosamente business, negli anni ha saputo raccogliere attorno a sé il pubblico sempre più grande e preparato degli amanti di spirits e mixology, animato da un concetto semplice, che sia per lavoro o per piacere, “Cocktail is King” dove per cocktail si intende un contenuto che va oltre il momento della degustazione e i doveri delle richieste di mercato fino a essere cultura del ben bere e del ben vivere, ma anche esplorazione (scientifica, gourmand, geografica, storica).

Ne sono prova vivente le tante importanti guest star chiamate a prendere parola tra seminari, letture, se non vere e proprie classi. Per gli operatori di settore è un incontro continuo con persone con cui lavori tutto l’anno ma quasi sempre di corsa, spesso senza riuscire a incrociarsi nella stessa città per poi ritrovarsi invece tutti qui, in Germania, a fare il punto su quello che è trend oggi o lo sarà presto. "Come Distilleria - sèiega Angelo Sarica. manager dell'azienda - abbiamo portato il GIN Glacialis levi i nostri genepì e il stra-apprezzato AMARO EBO LEBO Gran Riserva Ottoz, prodotti davvero unici che si distinguono per le loro unicità e territorialità nel panorama internazionale della mixology".