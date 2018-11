Anche Gerandin sfiducia la Spelgatti

Troviamo un ‘intesa per poter approvare il bilancio e poi apriamo la crisi. Grossomodo è quanto Elso Gerandin, uno dei leader di Mouv, vice presidente della Giunta e assessore regionale all’Agricoltura, ha proposto all’opposizione.

Una proposta sensata e determinata dal fatto che la Giunta Spelgatti non è in grado di presentare il bilancio 2019. Un’incapacità che può portare all’esercizio provvisorio il che renderebbe ancora più precaria di quello che è l’attività della Regione.

La presidenta Spelgatti, affezionata al suo giubbino mezze maniche con pellicciotta, è come un disco rotto che continua a girare sulla medesima traccia e ripetere sempre lo stesso ritornello: non ci lasciate lavorare. Come può dire che non la lasciano lavorare visto che è lei stessa a dover dare indicazioni sulle cose da fare? La Presidenta Spelgatti scambia l’Aula del Consiglio per un’aula del tribunale dove la strategia è provare la colpevolezza di altri.

I suoi interventi sono elementari, tutti al limite della crisi di nervi: non mette assieme due dati che siano due dati sulla situazione economica. Legge le relazioni dei tecnici senza alcun commento politico. Non presenta prospettive non assume iniziative. Insomma forse vuole ma non è in grado scimmiottare il suo leader Salvini che batte un giorno sì e l’altro anche i pugni sul tavolo.

Un’incapacità politica quella della Spelgatti provata dal fatto che non risponde alle nostre domande e che riproponiamo.

Nelle 2901 parole che compongono il discorso di Nicoletta Spelgatti, Presidente della Regione, ci sono passaggi che, per valorizzare il suo dire, hanno necessità di chiarimenti per riportare a media intelligenza locale cosa intendeva dire e come lo intende realizzare, visto che chi le ha scritto il compitino si è soffremato sul sesso degli angeli senza affrontare il concreto.

Signora presidente Lei ha detto:

Ereditiamo una situazione gravemente compromessa. – Ci dia alcuni esempi per potere fare il raffronto al termine del suo mandato.

Siamo determinati a cambiarla. Radicalmente. – Cosa ha fatto?

Gravissimi ritardi si sono accumulati. – Recuperato il ritardo?

Non siamo il crocevia d’Europa, affatto, come provammo a esserlo. - Ora lo siamo?

Rischiamo invece di perdere il treno del nostro armonico inserimento in un’economia interdipendente e transnazionale di cui non sembriamo neanche aver preso le misure. - Rischio evitato?

La Valle d’Aosta può e deve tornare a essere l’isola felice. - E' tornata con il suo Governo?

Collegata, non solo da ormai stanchi riti, ai suoi vicini. - Ora come è collegata?

Polo di sviluppo, motore di azione, collegamento tra altre realtà, epperò fortemente cosciente della sua originale, dura, spesso dolorosa, ma bellissima storia. - Cioè?

Non siamo qui per punire, vendicarci, perdere tempo. - Cosa ha fatto?

Siamo qui per costruire, guarire e, oso dirlo, cercare il bello. - Cosa ha fatto?

Pare sia obbligatorio, in questo genere di discorso, almeno un po’ di francese. Sia. Vallée d’Aoste, je t’aime. - Quanti interventi ha fatto in francese?

Il programma della nostra coalizione ha richiesto tempo e molto lavoro per essere finalizzato. Ha quasi finito gli studi?

E’ però un programma coraggioso. - Ha avuto coraggio?

Da oggi, si cambia. - Cosa è cambiato?

Ricostruzione con lo Stato italiano e con l’Unione Europea dei rapporti necessari a favorire, non solo in campo finanziario, la devoluzione di nuovi poteri e competenze, a raggiungere completa capacità di autogoverno, segnatamente attraverso lo strumento delle norme di attuazione. - Che fine ha fatto il contenzioso?

Ottenimento ove possibile di maggiori margini di manovra fiscale, puntando idealmente a un’autonomia quanto più estesa possibile anche in quest’area. - Cosa ha portato a casa?

Ricerca del principio dell’intesa sulle riforme statutarie, anche al fine di poter procedere a una riforma dello Statuto Speciale scevra di rischi. Fatta l'intesa?

Proposta al Parlamento di una riforma della legge elettorale per elevare la Valle d’Aosta a circoscrizione eleggente un eurodeputato. - L'ha fatto?

Maggiore efficacia, a servizio di tutti gli attori istituzionali valdostani, degli organi preposti all’ottenimento dei fondi europei, in particolare dell’ufficio regionale di Bruxelles. - Quanti soldi ha recuperato?

Messa in atto, in ogni ambito delle politiche sociali, di programmi di assistenza, di sostegno e di esenzione alle fasce più deboli e alle disabilità. - Due esempi di problemi risolti...

Introduzione di misure che garantiscano la conciliazione tra il lavoro e la cura della famiglia. - Cosa ha conciliato?

Elaborazione di nuovo Welfare, pensato specificamente per gli anziani e la prima infanzia, e maggiore attenzione per le politiche giovanili, del terzo settore e dell’associazionismo. - Tre risultati?

Elaborazione di una strategia utile a evitare l’esodo di professionalità qualificate e, anzi, a invertire la tendenza per attrarne di esterne. - Quante professionalità ha riportato in Valle?

Revisione del progetto già approvato dell’Ospedale Parini, a farlo rispondere concretamente alle necessità dei valdostani. - A quando il nuovo progetto?

Ridefinizione di un piano strategico di lavoro e sviluppo, che sostenga le micro, piccole, medie imprese e l’artigianato. - E' per questo che continuano a chiudere le piccole aziende e il casino rischia il fallimento?

Creazione di un ente unico per la gestione della promozione della Valle d’Aosta e la valorizzazione dei diversi comprensori e contesti geografici, storici e culturali. - Fatto?

Ottimizzazione del sistema dei trasporti interni e miglioramento dei collegamenti extraregionali. - Due esempi?

Riqualificazione dell’intera tratta ferroviaria valdostana e riorganizzazione del trasporto pubblico su gomma, ottimizzandone le tempistiche anche per le vallate laterali. - A quando il primo treno?

Impegno a una netta riduzione delle tariffe autostradali. - Di quanto sono stati ridotti i pedaggi?

Ricostruzione, nel rispetto delle diversità, di un senso di comunità, valorizzando l'identità della Valle d’Aosta e le sue peculiarità linguistiche e culturali, con le necessarie alleanze nel mondo alpino e con le minoranze linguistiche di tutta Europa. - Con chi ha già fatto alleanze?

Apertura di un tavolo di confronto con lo Stato sul tema dell’immigrazione. - Quale risultato ha ottenuto?

Abbiamo capito. La lasciamo studiare. Ci scusi il disturbo.