La rivincita di Valter Romeo: 'accantonato' da Di Matteo, ora è Direttore clientela e marketing al Casino di Montecarlo

Professionista del settore giochi e marketing, in servizio al Casino di Saint-Vincent dal 1982 sino allo scorso settembre (con una parentesi di alcuni anni per ricoprire un incarico di prestigio a Las Vegas) il 61enne aostano Valter Romeo è stato nominato pochi giorni fa Directeur du Pole Clientèle et Relations Publiques al Casino di Monte Carlo, nel Principato di Monaco.

L'incarico gli è stato offerto ai primi di ottobre dalla società che gestisce il leggendario casinò monegasco e con la quale lo stesso Romeo aveva intrattenuto rapporti di lavoro anni addietro, durante una 'pausa' dai tavoli verdi di Saint-Vincent. Rapporti che evidentemente avevano lasciato un segno più che positivo negli amministratori francesi, che lo hanno cercato dopo aver saputo della sua recente risoluzione contrattuale.

La 'fuga' di Romeo dalla Casa da gioco valdostana alle sale di Monte Carlo non è stata però determinata dalla pur grave crisi che sta attraversando ormai da anni Saint-Vincent; anzi, lui sarebbe anche rimasto per partecipare alle possibili azioni di rilancio: sta di fatto però che l'ex au Giulio Di Matteo aveva da subito maldigerito la presenza del professionista a capo del settore marketing, circostanza che impediva il pieno 'possesso' delle competenze da parte della società De Vere Concept, fortemente voluta da Di Matteo all'inizio di quest'anno al Casino di St-Vincent e a tutt'oggi ancora responsabile della promozione della Casa da gioco. Di Matteo l'estate scorsa aveva praticamente 'scorporato' il marketing (splittamento osteggiato però con determinazione dal Direttore generale, Stefano Silvestri, che non sottoscrisse l'ordine di servizio) togliendo diverse competenze a Romeo e riducendone alquanto i poteri. Evidentemente a Monte Carlo la pensano diversamente.