Buona partecipazione alla serata Sliding Doors dello Zonta Club Valle d'Aosta si presenta con una

Far conoscere i tratti distintivi dell'associazione, sia a livello locale che a livello nazionale ed internazionale è l'obiettivo si è data Roberta Carla Balbis, presidente dello Zonta Club Valle d'Aosta con l'organizzazione di una serata informativa e divulgativa che ha visto una buona partecipazione all'Hostellerie du Cheval Blanc. “E’ importante conoscere, partecipare e dare il proprio sostegno" ha detto la la presidentessa.

Lo Zonta Club International è riconosciuto in Italia a livello governativo come associazione attiva ed è presente nel Comitato per le Pari Opportunità del Ministero del Lavoro, Comitato regolato con la legge n.125 del 1991 che promuove e difende il lavoro femminile, per la tutela del ruolo delle donne.

Migliorare lo stato della donna politicamente, legalmente, professionalmente e in tutti gli altri aspetti della vita è sempre stata la forza motivante e missione della nostra associazione che da sempre promuove azioni che forniscano supporto alle donne attraverso servizi in rappresentanza dei loro diritti.