La Valle d’Aosta e la Calabria unite nella e per la pace

Il progetto messo in campo dal Consigliere regionale Marco Sorbara e dalla dirigente scolastico dei Licei Tommaso Campanella di Cosenza, Maria Grazia Cianciulli, e la docente Rosa D'Aprile, è uno di quelli coraggiosi quanto ambiziosi. Intendono, infatti gemellare i Licei calabresi con quelli valdostani per educare i giovani alla pace e perché loro stessi diventino ambasciatori di pace nelle rispettive comunità.

Le fondamenta del progetto sono state gettate dagli studenti del liceo cosentino in occasione della loro trasferta ad Aosta per la fiera di Sant’Orso. Poi Marco Sorbara ha coltivato il seme gettato che ora sta germogliando perché annaffiato dalla forte convinzione che la pace può camminare più sulle gambe degli uomini e delle idee che su quelle della politica e della diplomazia. (nella foto Marco Sorbara)

Il progetto dell’istituzione di una “Biblioteca di dialogo interreligioso” che raccolga i testi sacri di tutte le confessioni promuovendo la preghiera multiconfessionale è il primo passo per passare poi alla presentazione di una proposta di legge che introduca l’insegnamento dell’EDUCAZIONE ALLA PACE tra gli obiettivi educativi trasversali da inserire nei curricula di ogni scuola europea.

Questa proposta di legge verrà presto depositata al parlamento italiano ed europeo. Vetrina di divulgazione sarà il prestigioso scenario di Matera capitale della cultura 2019 ed Abu Dhabi sede Expo’ 2020.

A rendere il progetto ancora più prestigioso e sostenibile intervengono anche i rappresentanza degli enti locali, il consigliere regionale della Valle d’Aosta Marco Sorbara (originario di san Giorgio Murgeto RC) ed il consigliere della regione Calabria Giuseppe Giudiceandrea.

I due consiglieri legati da un comune sentire la politica come massima espressione di servizio, hanno abbracciato il project/mission di unire idealmente lItalia in senso longitudinale in nome della pace della fratellanza e della solidarietà.

La comune vision è stata oggetto di un lungo confronto con la dirigente Cianciulli e gli studenti del liceo di Belvedere, che ha portato alla determinazione di procedere lungo questa direttiva per portare un significativo contributo al dibattito mondiale sulla pace oggi più che mai attuale.

Il sodalizio tra i i licei di Belvedere e di AOSTA siglato con un gemellaggio nel 2017 è stato il punto di partenza per un impegno congiunto finalizzato all’avvicinamento tra sud e nord Italia seguendo l’esempio di tanti cittadini valdostani di origine calabrese che hanno preservato negli anni legami fortissimi con la terra di origine così come ha fatto anche il consigliere Sorbara che, figlio di san Giorgio Morgeto, porta con orgoglio le sue radici nell’impegno pubblico che ricopre nel consiglio regionale della Valle D’Aosta.

All’iniziativa hanno dato la propria incondizionata adesione: il ROTARY club di Mendicino nella persona del Presidente Attilio Alice e dei suoi soci, il coordinatore del corso di laurea in discipline giuridiche dell’UNICAL prof. Enrico Caterini, l’Avv Katia Vetere in rappresentanza dell’associazione ANFI associazione nazionale familiaristi italiani di cui è presidente per la regione Calabria il prof. Alessio Fabiano in rappresentanza dell’Università della BASILICATA nonché presidente dell’Associazione Education&Training. Formazione e cittadinanza digitale Salvatore Laporta Presidente dell’ISCAPI istituto per l’Internazionalizzazione della Calabria.

Grazie alla collaborazione di questi autorevoli stakeholders questo messaggio di pace che parte dalla Calabria, attraversando idealmente e simbolicamente tutta la penisola trovando sponda nella regione autonoma della Valle d’Aosta, porterà un input di impegno e riflessione nelle alte sedi istituzionali e politiche per aggiungere un tassello al processo di costruzione di pace nel mondo. Ora Sorbara è impegnato nella sensibilizzazione le istituzione e le autorità valdostane per mettere gambe all'iniziativa.