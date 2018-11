Vigili del fuoco non cedono, 'urge comparto sicurezza valdostano'

E' un 'nì' la risposta dei rappresentanti sindacali dei Vigili del fuoco valdostani alla domanda se si sentono rassicurati dalle prese d'impegno del mondo della politica rispetto alle loro istanze economiche e organizzative.

"Apprendiamo con favore il fatto che l'assessore all'agricoltura Gerandin abbia riconosciuto le richieste dei nostri Vigili del fuoco, impegnandosi a reperire risorse finanziare per l'equiparazione - ha detto Antonio Brizzi, segretario nazionale del Conapo, che, insieme alla Fp Cgil, ha organizzato la lunga protesta di oggi davanti al Palazzo regionale - ma per dare soluzione definitiva alle legittime istanze dei pompieri valdostani serve una misura strutturale ovvero replicare a livello normativo e contrattuale quanto avviene per i vigili del fuoco statali e istituire un comparto di contrattazione della sicurezza valdostano".



Comparto dove, ribadisce Brizzi, "i Vigili del fuoco e gli altri dipendenti regionali che in valle si occupano di sicurezza e soccorso possano trattare con attenzione dedicata i loro rinnovi contrattuali che, come nello Stato, devono avere il carattere di specificità sancito dall'19 della legge 183 del 2010, riconoscendo quindi anche in Valle la diversità tra dipendenti pubblici che rischiano quotidianamente la loro vita al servizio dei cittadini e gli altri dipendenti pubblici regionali che hanno un ben diverso livello di rischio e più ridotti fattori usuranti".