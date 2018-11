Il livello basso del Consiglio Valle fa scappare anche i Vigili del fuoco

Nel titolo, tutto sommato, ci starebbe già l'inizio e la fine dell'articolo. Si erano seduti sulle poltroncine riservate al pubblico per assistere alla discussione in Consiglio Valle sul tema oggetto della loro protesta, ma dopo una decina di minuti trascorsi ad assistere al battibecchi tra consiglieri su 'fatti personali' che nulla avevano a che vedere con le loro istanze, i Vigili del fuoco valdostani che oggi protestano per il loro contratto di lavoro hanno abbandonato la saletta sdegnati.

"Non abbiamo tempo da perdere per ascoltare queste stupidaggini" ha commentato un pompiere anziano, delegato sindacale che sta "perdendo la speranza". Poi alcuni di loro sono rientrati quando il confronto in aula è tornato sui temi.

A calmare gli animi è intervenuto l'assessore regionale all'Agricoltura, Elso Gerandin: "A breve daremo le indicazioni affinchè dal primo gennaio 2019 si possa equiparare il contratto dei Vigili del fuoco nazionale con quello nazionale", ha annunciato Gerandin al termine dell'incontro con una delegazione dei Vigili che hanno organizzato un presidio di protesta sotto le finestre del Palazzo regionale.



"Dobbiamo approvare una norma - ha spiegato Gerandin - che consenta l'applicazione del contratto nazionale restando nel comparto unico. E' giusto per noi che i vigili del fuoco valdostani non guadagnino un euro di meno rispetto ai colleghi. Adesso bisogna trovare le risorse e inserirle nel bilancio preventivo".

"La proposta è valida - ha commentato Giuseppe Vona del sindacato Conapo - ma in in attesa di qualcosa di più concreto il presidio rimane, perchè dobbiamo dare un segnale forte".