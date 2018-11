Presidente Spelgatti, 'io zitta e sotto attacco per mesi, ma cos'hanno fatto di buono quelli che mi accusano?'

"Per tre mesi ho taciuto, mi sono fatta da parte, non ho replicato alle continue accuse che provenivano contro di me soprattutto da una parte della maggioranza e della mia stessa Giunta; adesso parlo e dico quello che voglio, ovvero quello che devo dire...".

Così Nicoletta Spelgatti, presidente di una Giunta regionale profondamente divisa ma ancora in piedi, afferma di aver deciso "di rispondere a quelli che mi accusano continuamente di tutti i guai e i problemi che sta attraversando la Valle d'Aosta, come se la colpa fosse mia e degli assessori leghisti di questa Giunta, che invece stanno lavorando a testa bassa per risolverli, i problemi. Sono stata zitta fino adesso perchè c'era da affrontare la questione Casinò e per senso di responsabilità verso la comunità valdostana. Noi abbiamo dato un segnale forte di cambiamento, peccato non possa dire lo stesso di altri componenti del Gouvernement e della stessa maggioranza, che invece evidentemente hanno agito, talvolta apertamente talvolta sottobanco, per disfare quanto di buono si stava facendo". Nomi non ne fa, ma il riferimento di Spelgatti agli assessori Chantal Certan e Albert Chatrian (Alpe) così come a Pierluigi Marquis (Stella Alpina) è evidente.

"Cos'hanno fatto 'loro', i nostri detrattori, per il bene della comunità valdostana? Dov'erano quando disertavano riunioni preferendo diffondere ambigui comunicati stampa? Continuano ad accusare ma non si dimettono, quindi noi andiamo avanti, continuiamo a lavorare in una situazione paradossale, ma abbiamo un mandato verso il popolo valdostano e vogliamo rispettarlo". Nicoletta Spelgatti assicura di non temere le elezioni anticipate: "Se dobbiamo dare le dimissioni, diamole ma dobbiamo essere in 18...Io e la Lega VdA siamo pronti a tornare alle urne, qualcun'altro no. Ma qualcun'altro non ha neanche i numeri per governare, quindi siamo in stallo. Per quanto, non so...".