E' il Bambino il costruttore dell’Uomo”; verso una 'scuola Montessori' in Valle

Il tema dell'incontro è di quelli per i quali certamente non basta una serata. “E’ il Bambino il costruttore dell’Uomo”è infatti il titolo della conferenza organizzata dalla neo fondata sezione valdostana dell'Associazione Montessori. L'incontro è previsto per le ore 18 di venerdì 19 ottobre, nella sala del Palazzo Regionale ad Aosta.

Si tratta della prima di una serie di conferenze che andranno a toccare diversi temi e concetti dell’educazione montessoriana di bambini e adulti. Intorno al tema centrale del “bambino costruttore dell’uomo”, la formatrice dell’Opera Nazionale Montessori nonché storica Direttrice della Scuola Montessori a Milano e attuale coordinatrice didattica, Costanza Buttafava svilupperà diversi concetti quali: la mente "assorbente" del bambino; la lunga infanzia umana come risposta ai bisogni naturali; la conquista del linguaggio; la costruzione del movimento; le prime attività con la mano, organo dell'intelligenza; l'ambiente dedicato al bambino; le caratteristiche dell'adulto educatore.

Con lo scopo di offrire al territorio la possibilità di iscrivere i propri figli ad una classe Montessori, proporre alla collettività diversi e attuali spunti di riflessione sui temi educativi dei più giovani e non ultimo offrire iniziative di formazione per gli adulti, l’Associazione Montessori in Valle d’Aosta salirà sul palco al fianco di uno dei pilastri italiani del metodo, Costanza Buttafava per informare, riflettere e crescere insieme.

"L’Associazione di Promozione Sociale Montessori Valle d’Aosta - si legge in una nota - si pone la finalità di offrire ai figli delle famiglie residenti in Valle un’educazione fondata sullo sviluppo naturale del bambino, sulla pace e il rispetto, in un luogo dove si possa imparare con piacere e agire in modo indipendente e responsabile. Al centro del progetto è posto il bambino nel pieno rispetto dei principi di autonomia, libertà e responsabilità individuale per concorrere ad attuare una formazione completa dell’essere umano. Le attività proposte sono le più varie, in un continuum educativo rivolto ai bambini, ai genitori, al personale scolastico, ai cittadini e finalizzate a diffondere il pensiero e l'opera di Maria Montessori".

I soci fondatori sono genitori, insegnanti ed educatori "uniti dalla profonda convinzione nell'approccio montessoriano e nella sua efficacia sui processi di apprendimento, come avvalorato anche dalle più recenti e avanzate ricerche scientifiche".

L'associazione nasce come risposta "alla crescente domanda e al sempre maggiore interesse che è andato creandosi negli anni sul territorio valdostano rispetto a questa proposta educativo-didattica. L’obiettivo dell’Associazione è di poter garantire una continuità didattica fino ad includere la scuola primaria".