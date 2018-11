Nel maggio 2018 in molti credevamo nel cambiamento, purtroppo già durante la campagna elettorale avevamo capito che le forze più giovani e meno avvezze alla politica avrebbero di fatto favorito la rielezione delle vecchie volpi.

Lo stesso auspicavo un cambiamento vero, confidando (forse troppo) nelle forze civiche che purtroppo sono state utilizzate in operazioni di camaleontismo politico, ma non per favorire l’empowerment del cittadino.

Tra aree, risposte e impegni civici di fatto oggi il Consiglio Regionale continua a essere gestito dalla cattiva politica: quella degli intrallazzi, dei poltronari, del parlare bene per poi razzolare male.

La cattiva politica è come una vedova nera che si nutre dei maschi subito dopo l’accoppiamento. Loro lo sanno e fanno di tutto per tenere lontani i pretendenti e per cercare una femmina che non abbia troppo appetito, ovvero giovane e immatura.

La vedova nera valdostana è nervosa, affamata e chi oggi si stupisce (gliu elettori) del fatto che sta per diventare un prelibato bocconcino dimostra quantomeno di aver sottovalutato la fame della propria consorte.

La vedova nera valdostana agisce prima, durante e dopo le elezioni. Lo sanno bene i tanti onesti candidati che, alle ultime elezioni regionali, hanno portato (più o meno consapevolmente) acqua al mulino delle vecchie volpi politiche e talvolta hanno anche dovuto fronteggiare i colpi bassi (per usare un eufemismo) dei compagni di cordata e/o "ingoiare" argomenti senza senso.

Ricordo ancora come fosse ieri quella sera in cui un candidato, oggi eletto e membro della maggioranza, mi chiese a bruciapelo “se un allevatore ti chiede cosa pensi di fare con il lupo, cosa gli rispondi?” e mentre io cercavo di argomentare il mio punto di vista lui chiuse il confronto dicendo “se un allevatore te lo chiede, tu devi rispondere che gli spari e basta! Non ci sono altre risposte!”.

A mio avviso una persona che ragiona in questi termini non dovrebbe nemmeno varcare la soglia del Palazzo regionale, ma stante i risultati elettorali il mio parere conta molto meno del suo.

Pertanto, con buona pace di chi oggi grida allo scandalo e dei cittadini che si lamentano dietro le quinte, non ci rimane che assistere (con scarso stupore) come la vedova nera valdostana si mangerà l'ennesimo maschio scelto per l’accoppiamento.