Recuperata bici rubata, carabinieri cercano proprietario

Non si trova, la proprietaria di una bicicletta da donna marca 'Montana' rubata ad Aosta e recuperata dai carabinieri del Nucleo radiomobile. Da tempo la due ruote si trova nella caserma dell'Arma in via Clavalité; chi la riconosce e ne vanta il possesso può presentarsi dai carabinieri per ritirarla, preferibilmente munito di denuncia di furto.