Affondo di Emily Rini alla Spelgatti che perde le staffe

"I siparietti messi in scena dalla Presidente della Regione non fanno altro che allontanare la gente, e in particolare i giovani, dalla politica. Io credo che non si renda conto di quello che dice e degli effetti che le sue parole provocano. Oggi ha fatto un comizio, continuando a ripetere in maniera compulsiva e ossessiva che è stata silente, salvo poi fare continue esternazioni sul territorio che provocano solo danni. Magari fosse silente". Con queste parole la consigliera Emily Rini (gruppo Misto) si è rivolta al presidente Spelgatti in apertura dei lavori del Consiglio Valle.

Per Pierluigi Marquis (Stella alpina), "non è facile fare il Presidente quando non si ha esperienza della politica e dell'amministrazione, in questi mesi, è venuto meno l'affrontare i problemi dei valdostani: siamo a ottobre e, in maggioranza, non abbiamo mai parlato della Documento di economia e finanza regionale, così come non abbiamo ancora accennato al bilancio di previsione per il prossimo triennio o affrontato altre tematiche importanti come il lavoro, l'agricoltura, il turismo, l'artigianato e il commercio".

Albert Chatrian (Alpe) ha aggiunto: "Se in questi quattro mesi il Governo Spelgatti ha prodotto poco, non è perché qualcuno ha impedito a qualcun altro di fare qualcosa. Oggi bisogna fare chiarezza fotografando la situazione: a metà ottobre non ci sono cenni né del Documento di economia e finanza regionale né del prossimo bilancio di previsione. E non c'è nessuna certezza sulla situazione finanziaria regionale e sul contenzioso con lo Stato. Così non si può più andare avanti".

"Ora la maggioranza paga la poca esperienza - ha aggiunto Luigi Bertschy (Uvp) - ma anche il proprio modo di fare. Ora la maggioranza non c'è. Se avessimo voluto fare ribaltoni, li avremmo già fatti. Non vogliamo fare manovre di palazzo, il nostro percorso è dignitoso, trasparente, lineare; se ci sarà bisogno, governeremo responsabilmente la nostra regione senza insultare le Istituzioni".

"Questa discussione è l'ennesimo psicodramma della maggioranza che, invece, di risolvere i problemi al suo interno, lo fa in diretta streaming". Lo ha detto Alberto Bertin (Impegno civico) intervenendo nel dibattito in Consiglio Valle sulla crisi politica. "Io vorrei tornare all'ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente della Regione. Dalla Presidente avrei voluto avere notizie sul contenzioso finanziario, visto che il Consiglio aveva approvato una risoluzione che le chiedeva di riferire al Consiglio. Vorrei anche avere notizie in merito alla risoluzione che chiedeva di attivarsi per una modifica della legge elettorale europea per l'attribuzione di un parlamentare europeo alla Valle d'Aosta e alle altre Regioni. A questo punto, a soli otto mesi dall'appuntamento elettorale, sarebbe forse opportuno che la nostra Assemblea assumesse un'iniziativa politica" ha aggiunto.

Luigi Vesan (M5S) ha parlato di "perplessità rispetto al dibattito: se la prospettiva delle elezioni è prossima, sarebbe opportuno che la prima Commissione esamini le proposte di legge depositate in materia di elezioni regionali". "Riguardo alla minoranza - ha proseguito - siamo d'accordo con chi dice che il programma di maggioranza viaggia a rilento; se guardiamo alla maggioranza, noi crediamo che il gioco di squadra non esista e che chi vi ha aderito si sia fatto convincere dal balletto delle poltrone. Se una maggioranza esiste ancora, andate avanti con responsabilità. Altrimenti, andiamo a elezioni".

E' "imbarazzante e stucchevole che si tenga ostaggio quest'Aula con piccole dispute politiche, che nulla hanno a che vedere con le necessità che questa regione deve affrontare". Lo ha detto Andrea Manfrin (Lega Vda) intervenendo al dibattito in Consiglio Valle sulle comunicazioni del presidente della Regione. "Si deve prendere atto - ha aggiunto - che si governa se si è almeno in diciotto, altrimenti si deve andare ad elezioni, in modo da verificare se davvero le persone abbiano cambiato idea. I Consiglieri della Lega sono pronti a firmare adesso, per procedere alle elezioni. Ci sono altri 11 colleghi ad avere questo stesso coraggio?".

“Siamo in ritardo sulla tabella di marcia - ha osservato il vicepresidente della Regione, Elso Gerandin (Mouv') - e ai valdostani va detta la verità, partendo dal datto che la maggioranza passata ha approvato il Defr a novembre 2017, il bilancio triennale il mese successivo. Non è una scusa, ma un'informazione che i valdostani devono tenere presente". Poi ha aggiunto: "Non ci sono molte strade da percorrere, ribadisco che la più grossa disgrazia sarebbe quella di andare in esercizio provvisorio. Per senso di responsabilità, anche senza avere i numeri, ritengo che questo esecutivo avrebbe dovuto mettere in piedi un bilancio, da presentare a quest'Aula per la discussione a dicembre. Dopo questo passaggio, io ritengo di aver concluso il mio compito, perché non avrebbe senso portare avanti il ragionamento di un Governo privo di una maggioranza alle spalle".

"Oggi si prende atto di non poter andare avanti. Se si blocca la Regione, si bloccano anche gli Enti locali, che rappresentano la base dello sviluppo della nostra comunità. Non si ha la possibilità di sapere dove si voglia andare a parare: è l'aspetto più devastante di questa situazione". Lo ha detto Augusto Rollandin (Union valdotaine) intervenendo alla discussione in aula sulle comunicazioni del presidente della Regione.



"Bisogna trovare una soluzione al più presto a questa débacle, non serve parlare di ciò che è stato. L'opzione delle elezioni, che peraltro si terrebbero con la stessa legge, non credo possa essere efficace, è solo uno strumento per spaventare le persone. L'unico obiettivo di effettuare accordi e di un cambio di maggioranza è quello di trovare soluzioni per i valdostani, che in questi pochi mesi si sono resi conto di cosa significhi non governare".