Areas Dem-GA 'Bene che si approvi nuova legge sulle nomine'

Area Democratica - Gauche Autonomiste, con Gianni Champion e Raimondo Donzel, esprime soddisfazione per la decisione della Seconda Commissione consigliare di affrontare con una nuova legge la modifica dell'attuale normativa regionale in materia di nomine e designazioni, nominando relatore Alberto Bertin.

"Dare maggior trasparenza alle procedure e, in particolare, individuare criteri di scelta che premino la professionalità erano stati da noi sollecitati - si legge in una nota dei due esponenti - in occasione del rinnovo di alcuni CdA". Aggiungono che "una legge regionale può sicuramente essere la strada per premiare le professionalità della nostra Comunità e aumentare l’efficienza degli organismi".