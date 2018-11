Nuovi corsi della Croce Rossa per aspiranti volontari

I Comitati di Aosta e di Saint-Vincent della Croce Rossa Italiana organizzano i corsi di accesso per aspiranti volontari della Croce Rossa per tutti coloro che vogliono entrare nel movimento e donare il loro tempo per aiutare gli altri.

La Croce Rossa non è soltanto Soccorso e notti in ambulanza, ma si spinge oltre: Protezione Civile per interventi in caso di calamità, Area Sociale per il supporto psicologico e di prima necessità per le famiglie in situazioni difficili, Accoglienza e Integrazione, partecipazione ad eventi e molto altro!

Ad AOSTA la serata di presentazione del corso, dove potrete informarvi, ascoltare le diverse opportunità e chiarire ogni vostro dubbio, si svolgerà venerdì 19 ottobre alle 20:30 presso la biblioteca in Viale Europa, mentre il corso partirà martedì 23 ottobre alle 20:00 alla Cittadella dei Giovani.

A SAINT-VINCENT la serata di presentazione si terrà giovedì 18 ottobre alle 20:30 presso la biblioteca comunale di Saint-Vincent e il corso inizierà sabato 20 ottobre.

Per informazioni

AOSTA: www.criaosta.it 0165217564

SAINT-VINCENT: www.crisaintvincent.it 0166511555