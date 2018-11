Gressan: Corso ginnastica per over 60

La ginnastica dolce è un ottima soluzione perché consente di tonificare muscoli e articolazioni, distendendo e allenando il corpo con movimenti lenti e senza sforzi eccessivi. Per gli anziani la ginnastica rappresenta un ottimo strumento per rallentare il processo di invecchiamento e combattere i dolori. E' per questo che l'Ammini - strazione comunale di Gressan organizzaun corso di ginnastica gratuito per gli ultrasessantenni.

Più l’età avanza maggiori sono le attenzioni da riservare al corpo per mantenerlo sano. Il principio su cui si basa è quello di lavorare senza affrontare impegni fisici fuori portata: se percepisci resistenza dei muscoli o dolore, devi fermarti e riposare. Non importa la tua età, non importa che tu non abbia mai fatto sport: la ginnastica dolce può essere praticata da tutti, a ogni età.