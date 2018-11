Crisi Casino, nuovo CdA già al lavoro ed emergono imposte non pagate per milioni di euro

Potrebbe essere oggetto di un nuovo esposto, la 'scoperta' fatta in questi giorni dall'assessore regionale alle Finanze, Stefano Aggravi e il nuovo CdA della società Casino Spa guidato da Manuela Brusoni.

Dai primi esami contabili non risultano pagate, tra le varie insolvenze, imposte locali e statali per circa sei milioni di euro, di cui un milione e 200 mila dei quali da versare immediatamente. Per molte cartelle esattoriali (nemmeno la tassa sui rifiuti risulta pagata) sarebbero già scattate sanzioni.

L'assessore Aggravi non commenta la circostanza specifica ma si limita a osservare che "il quadro che emerge dalla disamina delle carte appare decisamente intricato e piuttosto desolante. Il lavoro da fare per il nuovo CdA è molto e complesso; Brusoni, Mueller e Scazzina si trovano a dover affrontare una situazione di emergenza a più livelli e questo comporta scelte rapide e decisive. E' presto oggi per dire esattamente quali saranno i primi, fondamentali passaggi da compiere per consentire alla Casa da gioco di tornare a respirare con la testa fuori dall'acqua, quello che è certo è che non c'è un minuto da perdere".