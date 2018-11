Incontro europeo a Valsavarneche per studiare la lontra

Individuare una strategia comune di gestione della lontra, animale legato agli ambienti d’acqua dolce e specie “bandiera” di alto valore ecologico, scomparsa dall’arco alpino e in gran parte dell’Europa centrale negli anni ’70 a causa della caccia per la pelliccia pregiata, della distruzione del suo habitat (tagli della vegetazione ripariale, cementificazioni degli alvei fluviali, e dell’inquinamento da pesticidi. E' l'obiettivo di un seminario di livello europeo ospitato nei giorni scorsi dal Parco Nazionale del Gran Paradiso e svoltosi a Valsavarenche.



All’incontro hanno partecipato esperti di conservazione di questa specie dell’Otter Specialist Group, il gruppo istituito ad hoc dalla commissione di sopravvivenza delle specie dell’IUCN. La lontra infatti è stata inserita tra le specie potenzialmente a rischio dall’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, ed è classificata come Minacciata nella lista rossa nazionale. Oltre agli esperti dell’IUCN sono intervenuti amministratori, esperti e ricercatori tedeschi, svizzeri, austriaci, sloveni e francesi.



Grazie alla presentazione delle diverse realtà presenti sull’arco alpino è stato possibile fare il punto della situazione su questo mammifero, dal monitoraggio dell’impatto sugli ecosistemi e sulle attività umane alle ipotesi di modalità di gestione condivise a livello alpino in ambito europeo.



I risultati dei lavori hanno portato alla redazione del documento ‘Gran Paradiso Otters in the Alps Manifesto’ (Manifesto del Gran Paradiso sulla lontra nelle Alpi) che l’IUCN-Otter Specialist Group diffonderà attraverso tutti suoi canali e che rappresenta un primo passo verso una strategia transnazionale condivisa di gestione di questo meraviglioso abitante dei nostri fiumi



Nell’occasione i partecipanti hanno visitato anche il Centro per gli ecosistemi acquatici del Parco in località Rovenaud, la cui apertura al pubblico è prevista per l’estate 2019 ed in cui al momento sono ospitati tre esemplari di lontra.