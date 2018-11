Aperte iscrizioni al Modon d’Or 2018; premiazione delle migliori Fontine d’alpeggio il 24 novembre

Torna anche quest'anno il concorso delle migliori fontine d'alpeggio.

L’assessorato dell’Agricoltura, in collaborazione con la Chambre Valdôtaine e la Fondation Grand Paradis e con il supporto tecnico-scientifico del Consorzio Produttori e Tutela della Dpd Fontina e della Cooperativa Produttori Latte e Fontina, organizza il Modon d’Or-Concorso nazionale Fontina d’Alpage 2018, evento finalizzato alla valorizzazione del prodotto simbolo della Valle d’Aosta che, attraverso il riconoscimento della miglior Fontina Dop prodotta in alpeggio durante la stagione estiva, vuole valorizzare l’intero comparto agricolo della nostra Regione nel conseguimento di traguardi di qualità e di eccellenza.

Sono ammesse al Concorso le Fontine Dop prodotte nel mese di luglio 2018, in numero di una per alpeggio. I partecipanti dovranno far pervenire alla segreteria del Concorso, presso l’Ufficio promozione dell’assessorato, entro il 24 ottobre la scheda di adesione, mentre la forma di Fontina Dop, da loro stessi individuata, andrà conferita al magazzino della Cooperativa a Saint-Christophe entro il 31 ottobre 2018.

Le migliori Fontine Dop prodotte in alpeggio nel mese di luglio, saranno premiate con l’assegnazione del Modon d’Or (per i punteggi superiori ai 90/100) e della Médaille d’Or (per quanti raggiungano un punteggio superiore agli 80/100) e verranno inserite in un percorso di commercializzazione che andrà a valorizzare anche economicamente la qualità del prodotto.

La cerimonia di premiazione delle migliori Fontine d’alpeggio 2018, alla presenza delle differenti Giurie (tecnica, stakeholders e di eccellenza che partecipano all’iniziativa), si svolgerà sabato 24 novembre.

Per eventuali informazioni è possibile consultare il sito www.regione.vda.it/agricoltura oppure contattare l’Ufficio Promozione della qualità, supporto alle imprese e semplificazione delle procedure dell’assessorato Agricoltura al recapito telefonico: 0165 275213 – 5215.