IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 16 OTTOBRE APRÈS-MIDI @ CENTOZ TONINELLI @

Ci siamo persi qualcosa? Il sottopasso di via Roma, che il sindaco ha annunciatro di aver fatto pulire e reso percorribile non è mai stato aperto. Tanto che il Consigliere Gianpaolo Fedi ha presentato, negli anni, una decina di interpellanze ma senza successo negli anni scorsi. Sembra che debbano espropriare il passaggio. Forse hanno pulito semplicemente l'area dai rifiuti.

Ognuno ha il suo buco: il ministro Toninelli quello del Brennero che secondo lui è percorribile ma che deve ancora essere realizzato. Il sindaco di Aosta Centoz il tunnel che attraversa via Roma verso la rotatoria per Porossan e la strada del Ru Baudin che non ' mai stato utilizzabile. Tutti hanno il loro traforo. Il 'sottopasso Centoz' non è mai entrato in funzione, è a fondo cieco. Sono 12 anni che Gianpaolo Fedi denuncia il denaro speso per un'opera che è monca perché c'è il timore di di espropriare quanche metro quadro di terreno.

