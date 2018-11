La Lega contro il dolore (Licd VdA) spiega i vantaggi del testamento biologico

Nuova iniziativa in Valle della Lega contro il dolore. Facendo seguito al grande interesse dei cittadini valdostani registrato nel corso della tavola rotonda al Salone regionale di Aosta il 23 marzo scorso e, successivamente, a Verrès (23 maggio) e La Thuile (30 luglio), la Lega italiana contro il dolore-Valle d’Aosta (Licd-VdA), ha programmato - in sinergia con Fnp e Anteas, Csv-VdA e Usl-VdA - una tavola rotonda sul tema, di rilevante attualità e incidenza sulla vita delle persone, delle famiglie e delle comunità: 'Il Biotestamento è legge, esperti a confronto' per giovedì 27 settembre alle ore 18 nella Sala cnvegni della Bccv di Aosta in viale Garibaldi 3.

Dopo il saluto di Mariagrazia Vacchina, Presidente Licd-VdA e coordinatrice dei lavori, e della Presidente di Anteas Giuliana Novello, del Presidente Csv-VdA Claudio Latino e del Commissario dell’Azienda Usl-VdA Angelo Pescarmona, si confronteranno, a livello sia giuridico che medico, esperti di rilievo: Federico Gustavo Pizzetti (Ordinario Università degli Studi di Milano, Istituzioni diritto pubblico Facoltà di Scienze politiche economiche e sociali), Giovanni Donati (Dirigente medico USL-VdA, Bioeticista), Marco Musi (Dirigente USL-VdA, Cure palliative, Hospice) e Lorenzo Pasquariello (Dirigente medico USL-VdA, Terapia del dolore).

La Licd VdA è impegnata a verificare e favorire il rispetto della legge nazionale inerente 'Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore' nell’ambito del presidio ospedaliero e degli ambulatori territoriali e a diffondere una corretta cultura del diritto/dovere al rispetto della vita e al controllo del dolore a partire dalla scuola e dalle realtà periferiche.