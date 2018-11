Trionfa il coro Torino Vocalensemble del valdostano Davide Benetti al concorso Città di Fermo

E' il valdostano Davide Benetti di Cogne a guidare i successi del Torino Vocalensemble, coro torinese che dalla storica sede di Corso Casale sta portando alto il proprio nome in tutta Italia, con conferme che continuano a comprovare la prestigiosa attività musicale che da sempre caratterizza la storia di questo gruppo musicale e culturale.

Domenica 14 ottobre Il Torino Vocalensemble ha sbaragliato l'agguerrita e preparata concorrenza all'Ottavo Concorso corale nazionale 'Città di Fermo', aggiudicandosi il primo premio e il premio A.R.C.O.M. per il Miglior direttore dell'edizione 2018.

Un traguardo importante considerato il livello degli altri cori in gara tra cui l'Ecclesia Nova del rinomato Matteo Valbusa (secondo posto) e la Cantoria Sine Nomine (terzo classificato).

La giuria, formata da Aldo Cicconofri, Petra Grassi, Franca Floris, Mario Lanaro e Mauro Zuccante, si è espressa in maniera entusiasta: “la performance di Torino Vocalensemble affaccia questo coro al panorama internazionale. Un 'Selig sind die Toten' indimenticabile”.

Il coro torinese oltre a Heinrich Schütz, ha eseguito 'Die Nachtigall' di Felix Mendelssohn e 'Timor et tremor' di Francis Poulenc, senza dimenticare di strizzare l'occhio alla contemporaneità con 'Let My Love Be Heard' del giovanissimo Jake Runestad e all'Italia con 'C'era una vecchia di Polla' di Goffredo Petrassi.

Proprio quest'ultimo brano è stato rieseguito, su consiglio della giuria, da Torino Vocalensemble a seguito delle premiazioni, prima che il coro ripartisse con il proprio bottino alla volta di Torino.

Ora il coro ricomincerà il lavoro in vista del Natale e di due prestigiosi concerti: l'1 dicembre sarà a Genova per un concerto di raccolta fondi a seguito del crollo del Ponte Morandi in collaborazione con il coro di Roberta Paraninfo (ex direttrice del Coro Giovanile Italiano) e il 6 gennaio 2019 sarà invece al Duomo di Chivasso.

Il Torino Vocalensemble ha cantato in oltre 130 concerti in sei paesi europei eseguendo un repertorio di oltre 150 composizioni, tra cui 15 prime assolute.