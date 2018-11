Porte aperte al sito Unesco Ivrea Citta Industriale del XX Secolo

Con l'obiettivo di promuovere la conoscenza, la condivisione e la diffusione di un patrimonio storico ineguagliabile, l'Amministrazione del Comune di Ivrea organizza una serie di visite guidate gratuite tra gli edifici e i luoghi che hanno fatto della cultura industriale Olivetti una realtà unica e ammirata a livello mondiale. Per cinque domeniche, da ottobre a dicembre, sarà possibile intraprendere un percorso di visita e scoperta del sito, realizzato negli anni tra il 1930 e il 1960 e costituito dall’insieme delle realizzazioni collegate al progetto industriale e socio-culturale di Adriano Olivetti.

Il sito consiste in un complesso di edifici progettato dai più famosi architetti e urbanisti italiani del Novecento. Si distinguono aree ed edifici propriamente industriali, aree ed edifici destinati alla residenza e ai servizi sociali. Tale area è identificabile principalmente lungo l’asse di Corso Jervis, sede degli edifici per la produzione, per i servizi sociali destinati alla fabbrica e alla città e per le residenze che sono da considerarsi tra gli esempi più significativi della politica innovativa varata dalla Olivetti.

Punto di ritrovo per le visite sarà la Fabbrica di mattoni rossi, sita in via Jervis, 9, luogo ideale di partenza per un viaggio nel cuore del patrimonio Unesco. Ogni domenica prevede la possibilità di scegliere tra due diversi orari di visita, alle 10.00 o alle 15.00. La prenotazione è obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo di Ivrea (Piazza Ottinetti, 10015 Ivrea - tel: 0125 618131 e-mail:info.ivrea@turismotorino.org ).

Il consiglio è quello di completare il percorso con una visita al centro storico di Ivrea e al Museo civico Per Alessandro Garda di Ivrea, il cui nuovo allestimento permette di ammirare tre importanti collezioni - archeologica, orientale e Croff – composte da grandi capolavori e oggetti d'arte unici. Il museo sarà aperto domenica 4 novembre e domenica 2 dicembre in orario 15.00-19.00. Ingresso intero 5 euro, ridotto 4 euro. Gratuito per i possessori di carta Abbonamento Musei Piemonte.