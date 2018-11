Domani presidio protesta Vigili del fuoco a Palazzo regionale

Nuovamente in agitazione sindacale i Vigili del fuoco valdostani, che scenderanno in piazza mercoledì 17 ottobre. Lo hanno annunciato i sindacati Conapo e Fp/Cgil, precisando che è prevista una manifestazione lungo le vie del centro di Aosta con un presidio finale in place Deffeyes, di fronte al Palazzo regionale "per esplicitare al meglio la protesta dei lavoratori".

Allo stesso tempo Conapo e Fp Cgil comunicano che, "per senso di responsabilità", è stato revocato lo sciopero del 19 ottobre, "in quanto vi è una possibile sovrapposizione giuridica con il proclamato sciopero nazionale del 26 ottobre, presumendo che la normativa nazionale possa superare quella dell'autonomia regionale; in tal senso ritengono coerente la loro istanza dell'unicità del Corpo".