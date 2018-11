Crisi Giunta, Spelgatti e Cognetta attaccano a colpi di 'letame' e 'parassiti'

"C'è meno puzza di letame qui in mezzo a voi che a Palazzo regionale". Se n'è uscita così Nicoletta Spelgatti, presidente di una Giunta che ormai non c'è più, parlando agli allevatori valdostani durante un combat di bovine organizzato nel fine settimana. Esternazione dettata forse dall'impulsività, dalla voglia di dire ciò che si pensa senza tener conto però che in realtà l'improvvida frase potrebbe offendere anche chi, nelle intenzioni, si vorrebbe lodare.

Ma è anche termometro di un'esasperazione che ormai non distingue più il confronto istituzionale dalla lite da bar. Tanto pesano gli attacchi interni alla Giunta Spelgatti da parte degli ormai ex compagni di governo Chantal Certan, Albert Chatrian (Alpe) e Pierluigi Marquis (Stella Alpina) inesorabilmente conquistati dalle sirene autonomiste, progressiste e non. E la girata di spalle di metà Giunta ha fatto imbestialire anche Roberto Cognetta, consigliere di maggioranza (ma quale?) del Mouv', che in un post pubblicato poche ore fa su Facebook fa esplodere la sua rabbia: "La tregua sancita per fare il bilancio 2019-2021 è quanto di peggio si possa fare per sporcare chi, come me, in questa maggioranza del cambiamento, ci credeva davvero", afferma Cognetta. "Per quanto mi riguarda non voterò provvedimenti modificati ad hoc dalla maggioranza trasversale formata da Uv, Uvp, Alpe, Sa-PnV e Rini che politicamente potrebbero essere iscritti a una parte dell'attuale maggioranza ovvero a Lega e Mouv. Io non ho tutte le risposte ma ribadisco che non voterò provvedimenti che andranno contro i reali interessi dei cittadini".

E poi un affondo pesante: "Alpe, Sa-PnV e Rini si sono messi in questa maggioranza per salvare i propri lacchè e/o i propri affari pensando di mangiare e manovrare nell'ombra passando per il cambiamento che, in realtà, non vogliono affatto".

Si sono mimetizzati come il cuculo (ricordando il noto opportunismo del volatile ndr), pensando poi di farci fuori, ma il comportamento da parassiti è saltato fuori quasi subito".

Infine, ricordando il recente parallelismo da lui indicato tra le 'oche' e alcuni non meglio precisati (ma facilmente riconoscibili) assessori, Cognetta chiede "scusa al cuculo ed a qualsiasi altro volatile che ho utilizzato in passato per fare dei paragoni con qualche bipede dai piedi non palmati. Con la fine che fanno le oche non è giusto che subiscano anche il mio affronto, quindi mi scuso con loro e con qualsiasi altro animale che viene preso a paragone, probabilmente era meglio essere diretti e quindi, alle oche, valdostane e non, chiedo scusa. A certi pseudopolitici non chiedo scusa, chiedo di dare le dimissioni da assessore, ma questo presuppone coraggio che le oche hanno mentre certi bipedi non hanno affatto perché sono solo dei parassiti".