A. Bertin, 'sede Protezione civile VdA non a norma con legge antisismica'

"Non facciamo dell'inutile allarmismo, l'immobile non cadrà. Ma è un paradosso che la sede della Protezione civile non sia a norma". Lo rende noto, in un post sul suo profilo Facebook, il consigliere regionale di Impegno Civico Alberto Bertin, che sugli immobili in uso alla Protezione civile valdostana ha presentato un'interrogazione iscritta all'odg del prossimo Consiglio Valle.



"Nella settimana dedicata alla prevenzione, alla campagna nazionale 'Io non rischio' sulle buone pratiche di protezione civile sul rischio terremoto, alluvione e maremoto (per la quale venerdì scorso ha visitato la nostre regione il capo della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli ndr) si viene a sapere che in Valle la sede della Protezione civile non è a norma di legge, in particolare per quel che riguarda la normativa antisismica vigente".

"La Centrale unica del soccorso alla quale si telefona in caso di emergenza, tanto per fare un esempio -prosegue Bertin - è situata in un immobile non in regola con la normativa antisismica. È un paradosso che ai cittadini valdostani si chieda di rispettare le regole, mentre l'Amministrazione regionale, proprio per un immobile che vede la sede della struttura che dovrebbe occuparsi di prevenzione delle catastrofi…" pare non avere i giusti requisiti.