IN CUCINA CON CINZIA: Sushi di verdure con cavolo cappuccio rosso

Lo so che scatenerò l’odio di tanti dicendo che non amo il sushi, ma la tentazione di cimentarmi in questa preparazione era troppa e così l’ho fatto a modo mio. Perché non ho usato l’alga classica per arrotolarlo? Perché non mi piace nemmeno quella e perché il sushi di verdure con cavolo cappuccio rosso dell’orto di papà, secondo me è un valore aggiunto di non poco conto. Questo è un piatto perfetto come antipasto, ma volete mettere che coup de théâtre da presentare come aperitivo?

Difficoltà: bassa

Preparazione: 20 minuti

Cottura: 10 minuti

Porzioni: 18 rotolini

Costo: molto basso

Ingredienti:

Cavolo cappuccio 6 foglie

Carota 1

Porro 1

Salsa di soia q.b.

Riso carnaroli 120 g

Peperoni sott'aceto tagliati a listarelle q.b.

Sale q.b