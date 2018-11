Aosta: Viaggio 'choc' nel degrado del grattacielo di via Chamonin

L'impianto di riscaldamento rotto e il serbatoio del gasolio bucato; l'ascensore che prima di prenderlo, consigliano gli inquilini, "è meglio farsi il segno della croce"; contatori elettrici sfondati e cavi scoperti 'protetti' all bell'e meglio con il nylon; travi in legno a sorreggere i soffitti dei garages; mucchi di immondizie lasciati marcire nelle cantine e auto abbandonate nei garages; perdite di acqua dai soffitti, vicino a plafoniere a rischio di corto circuito.

Chi abita qui non si scandalizza neanche più anche se è un insulto la vita quotidiana nel grattacielo alto di via Chamonin, edificio di edilizia residenziale pubblica al quartiere Cogne di Aosta che doveva essere abbattuto già dieci anni fa e invece come una maledizione è ancora lì, con le sue decine di famiglie che aspettano da mesi e mesi di trasferirsi nei nuovi alloggi del Contratto di quartiere uno in via Elter, sempre nel quartiere popolare ma che sembrano il paradiso di fronte a questo degrado.

"Siamo alla frutta, c'è chi da tempo ha già fatto gli scatoloni del trasloco e aspetta solo di potersi trasferire - ripetono come un mantra i residenti - intanto il grattacielo muore ogni giorno un pò di più e la manutenzione del fabbricato, ordinaria e straordinaria, appartiene ormai al passato anche se noi continuiamo a vivere qui, giorno per giorno, aspettando di andarcene una volta per tutte".

Qualche giorno fa hanno invitato l'ex assessore comunale alle Politiche sociali, Marco Sorbara, oggi consigliere regionale dell'Uv, a fare un sopralluogo per rendersi conto di persona di cos'è diventato il grattacielo. "Quello che ho visto supera l'immaginazione - ammette Sorbara - noi amministratori dobbiamo davvero guardarci in faccia con onestà e di qui in avanti fare in modo che scempi simili non si debbano ripetere. E' uno scandalo sotto tutti i punti di vista".

Il sindaco di Aosta, Fulvio Centoz, dopo le troppe promesse e rassicurazioni fatte da più di un assessore (e da lui stesso) negli ultimi mesi, riconosce di aver calcolato male le reali tempistiche della ditta incaricata dei lavori al fabbricato del Contratto di quartiere, che si sta trovando a dover affrontare problemi tecnici che fino adesso hanno impedito al Comune di certificare l'agibilità dello stabile e quindi consegnare gli alloggi. Non offre dunque date certe per il trasloco ma assicura "totale impegno per far sè che gli abitanti dei grattacieli (c'è anche quello 'basso' che è messo meglio ma i cui inquilini attendono il promesso trasferimento) evitino di trascorrere un altro inverno nei vecchi alloggi". Centoz fa il sindaco, non il marinaio e questo è già qualcosa...ma poi chi l'ha detto che le promesse dei marinai debbano sempre andar disattese?