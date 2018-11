Giornata Mondiale contro l’ictus cerebrale, l’Arco d’Augusto si tinge di verde

In occasione della XIV Giornata Mondiale contro l’Ictus cerebrale, sabato 27 ottobre alle ore 19 si svolgerà la cerimonia di illuminazione dell’Arco d’Augusto.

"L’illuminazione dell’Arco d’Augusto - si legge in una nota di A.L.I.Ce. - vuole essere un segnale per ricordare quanto sia importante Conoscere e Riconoscere questa malattia. Conoscerla per contrastarla con un sano stile di vita e con gli opportuni controlli medici, Riconoscerla al suo esordio per evitarne le conseguenze sovente devastanti". Parteciperanno l'assessore regionale all’Istruzione e Cultura, Paolo Sammaritani; l’Assessore regionale alla Sanità, Chantal Certan e i volontari dell’Associazione A.L.I.Ce. Valle d’Aosta onlus.

Sempre sabato 27 ottobre dalle ore 8 alle ore 12,30 i volontari di A.L.I.Ce. effettueranno gli screening ai soci dell’Associazione presso la sede di Via Lucat 2 A ad Aosta.Per prenotarsi è necessario telefonare al numero 340 6126377.