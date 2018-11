VdA Structure pronta a vendere fabbricato ex Lavazza

La Regione vende alcuni 'pezzi' immobiliari alcunid ei quali un tempo importanti e pregiati ma oggi a rischio di abbandono.

La Giunta regionale ha infatti approvato il programma di dismissione e contestuale alienazione di beni immobili della società partecipata Vallée d’Aoste Structure srl.

A Verrès andrà in vendita nientemeno che il vasto fabbricato della ex Lavazza; a Valtournenche sarà alienato il Caseificio così come a Cogne; a Chatillon va in dismissione un complesso agricolo.

Il provvedimento sarà ora trasmesso al Consiglio Valle per l'approvazione definitiva.