In arrivo fondi per interventi energetici al Palafent di Brissogne

Ha bisogno di interventi urgenti di manutenzione, il palazzetto degli sport popolari Palafent di Brissogne.

Per questo motivo la Giunta regionale ha approvato il progetto esecutivo di interventi straordinari relativo all’intervento 'Efficientamento energetico degli edifici – Palafent', per un importo netto di 236 mila 483 euro, oltre a 115 mila 236 euro per oneri di legge e per somme a disposizione dell’Amministrazione regionale.

Di conseguenza, la Giunta ha contestualmente approvato la modificazione della scheda progetto relativa all’intervento, a seguito dell’incremento di 14 mila 410 euro resosi necessario in sede di verifica del progetto esecutivo. Saranno riqualificati con miglior rapporto consumo/efficienza gli impianti energetici, nonchè quelli di sicurezza e alcune infrastrutture.