IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 15 OTTOBRE APRÈS-MIDI @ VADO O NON VADO @

Nanni Moretti ai tempi dei girotondi aveva il dilemma: mi notano di più se ci sono o se non ci sono?

La presidenta della Regione Spelgatti è stata tormentata dal tarlo: vado non vado alle finale della battaglie delle vacche? Ha scelto di non andare alla finale delle manze (lo documentano le foto delle premiazioni), facendo così un grande torto a Gerardo Beneyton, patron del Comité de moudzon che pure ha riposto grande fiducia e dato sostengo alle politiche agricole della Lega.

***********

Nella tradizione valdostana dopo il caffé, c'è il poussa café per digerire meglio. Il poussa café che serve aostacronaca.it è un cocktail anacolico di gusti e umori dei valdostani. E' una rubrica senza pretese, quasi seria, che riporta, anche, tante verità, coordinata da Anny Vigo. Non sono solo pettegolezzi ma anche discussioni, apprezzamenti, disgusti e interesse per tutti e per tutti i colori. Chi vuole far parte della redazione a titolo volontaristico invii un WhatsApp al 335 6812304. In attesa di trovare nuovi locali la sede del Il Poussa Café è in via E. Aubert 43.