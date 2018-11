La biografia romanzata della fotografa Vivian Maier è l'ultima fatica di Francesca Diotallevi

"Dai tuoi occhi solamente" è il titolo dell'ultimo romanzo di Francesca Diotallevi che, uscito il 4 ottobre per Neri Pozza editore, sarà presentato sabato 27 ottobre alle ore 18 alla libreria A la Page di Aosta.

L'opera ha ottenuto ampi consensi di critica e di pubblico, tanto da essere già oggetto di ristampa e di recensioni, tra le altre, su Rai cultura, Il Venerdì di Repubblica e Amica magazine.

La presentazione sarà introdotta e moderata da Corrado Ferrarese .

La trama

New York, 1954. Capelli corti, abito dal colletto tondo, prime rughe attorno agli occhi, ventotto anni, Vivian ha risposto a un’inserzione sul New York Herald Tribune. Cercavano una tata. Un lavoro giusto per lei. L’accordo arriva in fretta. A lei basta poco: una stanza dove raccogliere le sue cose; una città, come New York, dove poter osservare le vite incrociarsi sulle strade. Ed essere, nello stesso tempo, invisibile, sola nel mare aperto della grande città. Scrutare i gesti altrui e guardarsi bene dall’esserne toccata: questa è, d’altronde, la sua esistenza da tempo.

Sola nella camera che le è stata assegnata, Vivian scosta le tende dalla finestra, lancia un’occhiata al cortiletto ombroso e spoglio nel sole morente di fine giornata, estrae dalla borsa la sua Rolleiflex e cerca la giusta inquadratura per catturare il proprio riflesso che appare contro l’oscurità del vetro. È il solo gesto con cui Vivian Maier trova il suo vero posto nel mondo: stringere al ventre la sua macchina fotografica e rubare gli istanti, i luoghi e le storie che le persone non sanno di vivere.

Dopo 'Dentro soffia il vento' - ambientato a Saint-Rhémy - Francesca Diotallevi dà un’ulteriore prova del suo talento con uno struggente, autentico romanzo sulla vita di una delle grandi artiste 'invisibili' del XX secolo: Vivian Maier, la 'tata' che ha cambiato, con dedizione silenziosa, la storia della fotografia.

Francesca Diotallevi, nata a Milano nel 1985, è laureata in Scienze dei Beni Culturali. Tra le sue opere "Le stanze buie", "Amedeo, jet’aime" e il racconto pubblicato in e-book "Le Grand Diable", prequeldel citato "Dentro soffia il vento".