Aosta balla al ritmo del Festival T Danse

La compagnia valdostana TiDA Théâtre Danse - per la direzione artistica di Marco Chenevier è tornata ad animare la città di Aosta e gli spazi della Cittadella dei Giovani sino a domenica 21 ottobre con spettacoli, laboratori, conferenze, incontri con il pubblico e addetti ai lavori.

T*DANSE - Festival Internazionale della Nuova Danza di Aosta, giunto alla sua terza edizione, continua il suo impegno nella promozione e diffusione della danza contemporanea nel territorio delle Alpi Occidentali attraverso nuovi sguardi sulla scena contemporanea europea.

Tutti gli artisti ospiti della terza edizione si collocano al confine tra danza, teatro, video e performance art, circo e musica tra questi gli Ozmotic duo di musica elettronica torinese, il collettivo fiorentino Sotterraneo, la coreografa e performer italiana Gabriella Maiorino, il performer, danzatore e coreografo italiano Marco Torrice, gli Hungry Sharks (Austria), i Go plastic company (Germania) in prima nazionale con Clean me, i 7-8 chili (Italia), il coreografo danzatore e performer Fabio Ciccalè (Italia), Aline Nari (Italia) per la compagnia ALDES.

Il ciclo di performance, tutte in prima nazionale, sono a cura di Alexandra Zierle (DE) e Paul Carter (UK) che contamineranno lo spazio Expo con azioni quotidiane, videoperformance e oggetti-reliquie. Il festival è stato inaugurato domenica 14 ottobre con la battle di hip hop, aperta a tutta la città, a cura della compagnia francese D.Street.