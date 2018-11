Due feriti nello scontro fra camion, auto e Ape a Donnas

Il soccorso 118 è i Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle 7,15 in via Roma a Donnas per un incidente stradale in cui sono rimasti coinvolti due automezzi.

Si è trattato di un impatto fra due veicoli: una vettura e un motocarro 'Ape'.

Il conducente del motocarro, un 78enne e la 30enne aostana alla guida dell'auto sono stati trasferiti d'urgenza in Pronto soccorso L'anziano è stato ricoverato in Rianimazione a causa di traumi e ferite varie. la dinamica dell'evento è in fase di definizione da parte dei carabinieri.