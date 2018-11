Condannato a tre anni di carcere per la 'spaccata' al negozio Moncler

E' stato condannato a tre anni di reclusione e 600 euro di multa (con interdizione dai pubblici uffici per cinque anni) Tudor Lucian Dima, romeno di 33 anni, tra gli accusati per il furto con spaccata del 6 maggio 2017 nella boutique Moncler di Courmayeur (bottino 40.000 euro), messo in atto con due auto rubate poco prima nella concessionaria Nuova Autoalpina di Charvensod.

Il processo davanti al giudice Marco Tornatore (pm Carlo Introvigne) si è svolto con il rito abbreviato. A giugno era già stato condannato a tre anni il connazionale trentaseienne Ciprian Brasoveanu, residente a Torino mentre per Alexandru Istoc Andrei (32) il processo era stato sospeso in quanto irreperibile.



In base alle indagini dei carabinieri i tre, arrivati da Torino, alle 4.34 erano entrati nella concessionaria (dove erano state rubate una 500 Abarth e una Alfa Romeo 159 Sw) per poi giungere alle 5.05 a Courmayeur, dove la porta in vetro della boutique era stata sfondata con un blocco di cemento.