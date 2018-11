IN CUCINA CON CINZIA: La torta di mele con albicocche e mandorle

Con questa crostata di mele con mandorle e confettura, inizio la stagione delle torte classiche per antonomasia, quelle che piacciono a tutti e che tutti bene o male preparano, ovvero le torte alle mele. Ho aggiunto la confettura di marmellata alle albicocche per conferire morbidezza e acidità e le mandorle a lamelle che regalano un profumo delizioso e croccantezza. Che devo aggiungere? L’adoro…

Difficoltà: Molto bassa Preparazione: 10 minuti + il tempo di riposo 1 ora Cottura 25 minuti

Porzioni: 6 persone (tortiera diametro 18)

Costo: Molto basso

Ingredienti

Farina 00 200 g Zucchero 80 g Confettura di albicocche 100 g Mandorle in scaglie 20 g Burro 120 g Uovo 1 Mele rosse 4 Farina di mandorle 50 g Cannella in polvere q.b. Sale q.b.

PREPARAZIONE

1. In un recipiente mescolate la farina 00, quella di mandorle, lo zucchero, la cannella e il pizzico di sale, poi aggiungete il burro freddo tagliato a pezzetti e impastate con le mani finché quest’ultimo non si sarà incorporato. Per finire, unite l’uovo impastando velocemente fino a creare un impasto che non si appiccica alle mani. Appiattitelo e avvolgetelo nella pellicola, poi riponetelo a raffreddare in frigorifero per circa un’ora o finché non si sarà solidificato.

2. Trascorso il tempo necessario, stendete la frolla col mattarello e rivestite uno stampo da crostata del diametro di 22 cm. Versate la composta di albicocche e spalmatela uniformemente su tutto il fondo della crostata, poi cospargetela con le mandorle a lamelle. Lavate accuratamente le mele, tagliatele a metà e privatele del torsolo. Tagliate le mele a fette sottili dalla parte della larghezza e raggruppatele in mucchietti abbastanza spessi.

3. Decorate la crostata di mele con mandorle e confettura, alternando i mucchietti di mele mettendone uno prima in orizzontale e poi uno in verticale partendo dall’esterno della torta. Cuocete in forno statico a 200° per circa 25 minuti o finché la frolla non si sarà dorata.

Sfornate e lasciate raffreddare prima di servire.

Per saperne di più