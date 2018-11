L'OPINIONE DI MAURO BACCEGA: La Valle non può più aspettare

Tentennamenti.

Tentennamenti, riunioni fiume, comunicati stampa al vetriolo, guerre tra soggetti nemici e non sereni confronti tra avversari politici come consuetudine nell’arte di governo.

Questo è quello che si sta’ vivendo da trenta giorni a questa parte.

Al momento, l’unica certezza è che si è avverato quanto avevo anticipato all’atto della formazione della Giunta, la maggioranza Spelgatti non c’è più ma cerca di resistere cercando nuove solidarietà.

Come avevo già evidenziato, soltanto dopo quattro mesi sono venute fuori le problematiche di una Giunta non coesa e soprattutto sostenuta da forze che non hanno nulla o poco da condividere.

Ci avevano prospettato il cambiamento, al contrario ne fanno di tutti i colori, nominando gli “attachés” e gli amici degli amici e stravolgendo gli assessorati.

Certo ci hanno presi alla sprovvista. Chi si aspettava che la maggioranza Spelgatti si frantumasse in così poco tempo?

In soccorso è arrivato il Congresso dell’Union Valdôtaine che ha concretizzato, con il supporto di tutte le compagini politiche che si riconoscono nell’area Unionista, che è ora che le forze dell’area autonomista si ritrovino in un progetto comune per dare alla Valle d’Aosta e ai Valdostani le risposte che si aspettano.

Ora, la questione Casinò si è conclusa con la decisione dell’assessore e della presidente di non dare conto di quanto il Consiglio aveva votato, quindi non è certo la questione Casinò che potrebbe determinare il cambio di maggioranza.

I dossier che sono in stallo sono tanti, troppi. Le cadute di stile e le mancate risposte non si contano. L’immobilismo è evidente. Voglio ribadire che questa maggioranza non è la maggioranza che rappresenta la maggioranza dei Valdostani.

Ora tocca all’alleanza dei Movimenti Regionalisti prendere in mano il timone e, per il bene della Valle d’Aosta, comporre una maggioranza concreta ed efficiente, anche partendo da 18 consiglieri.

Si è detto che è necessario guardare avanti e lasciarsi indietro le “querelles” del passato. Facciamolo.

Quindi, la ricerca di una nuova maggioranza non va etichettata come un’operazione di palazzo, ma come una conseguenza logica di una pochezza amministrativa e politica che la Valle d’Aosta non aveva ancora conosciuto e che non si meritava.

Il coinvolgimento dei Movimenti ci sta, ma non cominciamo la manfrina politica del passato, anche e soprattutto nel rispetto di chi ha già annunciato la fine della maggioranza a guida leghista.

Il dato incontrovertibile è che la situazione di stallo sta durando ormai da quattro mesi. Se si vuole dare uno slancio all’azione di governo si deve agire. Per quanto riguarda i valdostani sul territorio, li incontriamo quotidianamente e con loro in questi mesi ci siamo confrontati e, vi assicuro che il giudizio è pessimo e il messaggio chiaro e forte che ci viene lanciato è di agire e formare una maggioranza in grado di lavorare e di dare risposte concrete quanto prima. Anche a 18, se ben coesi e coerenti sul programma si può e si deve fare. L’investitura del territorio c’è già, forte e chiara.

Tutti hanno detto “non si può andare avanti così”, tutti hanno manifestato le sofferenze di una macchina amministrativa che sembra una “Moviola”, tutti hanno recepito stravolgimenti che si stanno rivelando inefficaci e incongruenti. Bisogna agire con determinazione e al più presto.

La Valle d’Aosta non può aspettare più.

Non abbiamo ancora sentito il grido d’allarme delle componenti sociali: Sindacati, Confindustria, CNA, Associazioni di categoria, ma ho accolto con piacere la protesta studentesca nelle piazze.

Grandi i nostri ragazzi. Mi avete fatto ricordare il ‘68. E’ giusto preoccuparsi per il vostro futuro. Giusto chiedere risorse per mettere a norma le scuole (in Valle d’Aosta nel 2016 abbiamo iniziato l’operazione SCUOLE SICURE, avrà seguito?), giusto protestare contro chi sta indebitando il Paese e adottando scelte che peseranno sul Vostro futuro. Su questo sarò sempre al Vostro fianco.

Ora stanno nascendo movimenti trasversali a quelli esistenti, ci si sta organizzando per costruire un futuro sereno per i nostri ragazzi e per la Valle d’Aosta. Anche Il movimento d’opinione Politica e Culturale EPAV, si confronta settimanalmente con i suoi aderenti presenti sul territorio e si sta organizzando per rilanciare con i molti giovani che si sono avvicinati e per continuare a dare quel contributo di idee e di professionalità necessario a questa meravigliosa Regione.

Mauro Baccega - Consigliere Regionale Gruppo Union Valdôtaine