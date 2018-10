Ivrea: Limitazioni del traffico per i veicoli a motore

A partire da lunedì 15 ottobre anche nel Comune di Ivrea entrano in vigore le limitazioni al traffico per i veicoli a motore, con il blocco permanente dalle 0 alle 24 degli Euro 0 e con il blocco dei veicoli Euro 1 e 2 diesel dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19. È inoltre previsto il blocco degli Euro 3 diesel dal 15 ottobre al 31 marzo 2019, sempre dalle 8 alle 19: le limitazioni alla circolazione sono state confermate dai 33 Comuni che partecipano al Tavolo di concertazione sulla qualità dell'aria istituito presso la Città metropolitana di Torino.

Le limitazioni sono l'attuazione di quanto stabilito dalla Regione Piemonte con il DGR n. 57-7628 del 28/09/2018 e dal Decreto del Vicesindaco Metropolitano n. 474-25331/2018 del 10/10/2018. Le limitazioni riguardano solo alcune tipologie di veicoli e soltanto una parte del territorio comunale. Sono comunque garantiti gli accessi a tutti i servizi essenziali della città (Ospedale, Poliambulatorio, Clinica, Palazzo di Giustizia...).

LE LIMITAZIONI IN VIGORE Limitazioni per i veicoli con omologazione inferiore a Euro 1 Divieto di circolazione dalle ore 0.00 alle 24.00 di tutti i veicoli adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e di tutti i veicoli adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione inferiore all’Euro 1. Limitazioni per i veicoli diesel con omologazione uguale a Euro 1 e Euro 2 Divieto di circolazione dalle ore 8.00 alle 19.00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dei veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 1 e Euro 2.

Limitazioni per i veicoli diesel Euro 3 dal 15 ottobre al 31 marzo Divieto di circolazione dalle ore 8.00 alle 19.00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì e nel solo periodo invernale (1 ottobre - 31 marzo) dei veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 3.

Limitazioni per i ciclomotori e motocicli Euro 0 dal 15 ottobre al 31 marzo Divieto di circolazione dalle ore 0.00 alle 24.00 nel solo periodo invernale (1 ottobre - 31 marzo) di tutti i ciclomotori e i motocicli adibiti al trasporto di persone o merci (categoria L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) con omologazione inferiore a Euro 1 (Direttiva 97/24/EC). Ulteriori limitazioni Ulteriori limitazioni temporanee verranno attivate solo se i valori di qualità dell’aria superano i limiti di legge per 4 giorni consecutivi (livello arancio), per 10 giorni consecutivi (livello rosso) o per 20 giorni consecutivi (livello viola).

Le misure temporanee sono attive il giorno successivo a quello di controllo (lunedì e giovedì) e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo (martedì-giovedì e venerdì-lunedì).

Le zone interessate dall'ordinanza di limitazione del traffico Il territorio interessato dalle limitazioni alla circolazione veicolare è limitato alle zone evidenziate in rosso sulla planimetria allegata all'ordinanza.Al fine di permettere il raggiungimento delle principali aree di sosta e siti di pubblica utilità le seguenti viabilità sono esentate: Via Aosta, Via Circonvallazione, C.so Massimo d’Azeglio, C.so Vercelli, Via XXV Aprile (III Ponte), S.S. 26 ed i relativi raccordi, Via dei Mulini, Via Torino (limitatamente al tratto compreso fra l’intersezione con C.so Nigra/Via Jervis e quella con la rotonda di adduzione a Via XXV Aprile (cosiddetto III Ponte), C.so Nigra (limitatamente al tratto compreso fra l’intersezione con Via Torino/Via Jervis e quella con Via Di Vittorio), Via Di Vittorio.

Deroghe Sono previste deroghe al divieto di circolazione, tra gli altri, per i veicoli Euro 1, 2 e 3 degli ambulanti in determinate fasce orarie; per gli ultrasettantenni alla guida di tutti i veicoli; per i veicoli riconosciuti di interesse storico e collezionistico sono previste esenzioni solo in determinati giorni e fasce orarie.