Lo Zonta Club Valle d'Aosta si presenta con una serata Sliding Doors

Far conoscere i tratti distintivi dell'associazione, sia a livello locale che a livello nazionale ed internazionale è l'obiettivo di Roberta Carla Balbisi, presidente dello Zonta Club Valle d'Aosta che ha una serata informativa e divulgativa.

“E’ importante conoscere, partecipare e dare il proprio sostegno" dice la la presidentessa presentando la illustrando la serata sul tema: Sliding Dors, in programma per lunedì 15 ottobre 2018, con inizio alle ore 19, presso la sala riunioni del piano terreno dell’Hostellerie du Cheval Blanc di Aosta.

Lo Zonta Club International è riconosciuto in Italia a livello governativo come associazione attiva ed è presente nel Comitato per le Pari Opportunità del Ministero del Lavoro, Comitato regolato con la legge n.125 del 1991 che promuove e difende il lavoro femminile, per la tutela del ruolo delle donne. Migliorare lo stato della donna politicamente, legalmente, professionalmente e in tutti gli altri aspetti della vita è sempre stata la forza motivante e missione della nostra associazione che da sempre promuove azioni che forniscano supporto alle donne attraverso servizi in rappresentanza dei loro diritti.