Nuova struttura di Neurofisiopatologia all'ospedale Parini di Aosta

"L’Atto aziendale attualmente in vigore, risalente al novembre 2017, ha istituito, all’interno della Struttura Complessa Neurologia e Stroke Unit, la Struttura Semplice di Neurofisiopatologia. Lo studio e la presa in carico dei pazienti affetti da epilessia e da disturbi del sonno costituiranno le attività della nuova struttura di neurofisiopatologia, istituita all'interno della Struttura complessa di neurologia e stroke unit che sara’ sotto la direzione del dottor Giuseppe D’Alessandro”.

Lo ha annunciato Angelo Pescarmona, Commissario Azienda Usl VdA, presentando agli organi di stampa la nuova struttura .

"La struttura semplice di neurofisiopatologia normalmente svolge attività di diagnosi e di cura delle principali patologie del sistema nervoso garantendo esami innovativi. E' possibile inoltre effettuare cicli di tossina botulinica per il trattamento della cefalea cronica e dei disturbi del movimento” ha proseguito Guido Giardini – Direttore SC Neurologia e Stroke Unit.

Una realtà sanitaria che svolgerà attività di diagnosi e cura delle principali patologie del sistema nervoso centrale e periferico, sia per pazienti ricoverati che per pazienti esterni, concentrandosi in particolare su esami come elettroencefalogrammi (EEG), sia basali che dopo deprivazione del sonno, e destinati sia ai bambini sia agli adulti; monitoraggio EEG per l’accertamento della morte cerebrale e per lo stato di male, Holter EEG sulle 24 ore, elettromiografie (EMG), potenziali evocati, ecocolordoppler dei tronchisovraortici, ecocolortranscranialdoppler basalee con mdc gassoso.

''Attraverso la struttura daremo più visibilità alle persone affette da epilessia, malattia che resta ancora avvolta nel mistero'' e che ''dà adito a luoghi comuni'' ha illustrato il dottor Giuseppe D'Alessandro che ha poi annunciato a gennaio l'apertura di un ambulatorio all'ospedale Umberto Parini di Aosta dedicato alle patologie del sonno che opererà nell'ambito della rete regionale Piemonte e Valle d'Aosta.

La nuova struttura è ubicata al piano terra dell’ospedale regionale 'Parini' e vi si potrà accedere tramite prenotazione al Cup previa preventiva richiesta di medici neurologi.