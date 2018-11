Fête au bord du lac d'Annecy pour la descente des alpages

Autour du lac d'Annecy, place à l'artisanat traditionnel, aux odeurs d'antan, aux petits plats savoyards, aux festivités d'autrefois le tout au son des cloches des troupeaux. Samedi 13 octobre c'est la 45ème édition du Retour des Alpages.



Les animaux et les installations prendront place dès le matin et c'est en début d'après midi à partir de14h30 que les groupes folkloriques et les troupeaux défileront dans les ruelles du vieil Annecy. Au total, plus d'une vingtaine d'animations ponctueront la journée et orchestres, groupes folkloriques et métiers d'autrefois se découvrent en divers endroits de la vieille ville. Orchestres, groupes folkloriques et métiers d'autrefois se découvrent en divers endroits de la vieille ville.