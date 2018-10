Sole velato ma 'resistente' nel fine settimana del Marché au Fort

Più azzuro che nuvole, nel cielo valdostano in questo fine settimana. L'Ufficio meteo regionale spiega che una rimonta anticiclonica favorisce tempo abbastanza soleggiato in Valle d'Aosta, con qualche annuvolamento da domani per l'avvicinamento di onde depressionarie, senza però precipitazioni di rilievo.

Per domenica 14 ottobre, giornata in cui al Forte di Bard va in scena il Marché au Fort, sono previsti banchi di nuvole medio-alte al mattino, in dissolvimento nel corso della giornata, e poi nuovamente più compatti in serata, con velature alte di passaggio. Temperature: in calo tranne le minime dei fondovalle della bassa Valle. Pressione: in calo, in lieve ripresa al pomeriggio.