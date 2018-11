IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 13 OTTOBRE APRÈS-MIDI @ L'ALBERO DELLE BARRIERE @

L’albero di Natale in piazza Chanoux ad Aosta, su cui si potrà salire, sarà naturalmente accessibile ai disabili, vero?Nessuna scala, ma piuttosto una rampa ascendente? Sicuramente no. Persa una buona occasione per per dimostrare sensibilità nei confronti di chi ha problemi di mobilità, ma Aosta può vantare una barriera archiettonica in più. (tore)

